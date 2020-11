As instalações do Futebol Clube de Bias, no concelho de Olhão, foram fortemente afetadas pela chuva intensa que caiu na madrugada desta segunda-feira no Algarve. Os balneários ficaram com mais de um metro de água e toda a infraestrutura danificada.

«As nossas instalações ficaram debaixo de água, provocando elevados prejuízos, pois temos os nossos balneários com água a mais de um metro de altura, a arrecadação onde temos os equipamentos também ficou alagada e certamente destruiu muitos dos nossos equipamentos. Quanto ao campo, ainda não sabemos a dimensão dos prejuízos, pois o muro do ribeiro que passa junto ao campo ficou destruído e ainda não conseguimos saber a destruição que a força da água possa ter feito ao nosso relvado», referiu o clube, em nota oficial no Facebook, ao final desta manhã.

O Futebol Clube de Bias dedica-se essencialmente ao futebol de formação e é a filial número 50 do FC Porto.

Olhão, Loulé, Silves e Albufeira foram os concelhos mais afetados, tendo, até às 12h30 desta segunda-feira, sido registadas 80 ocorrências no distrito de Faro, devido ao mau tempo.

