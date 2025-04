Mais um caso que mancha o futebol português.

O jogo do campeonato do Algarve de juniores entre o Esperança de Lagos e a Associação Académica da Bela Vista ficou marcado pelas fortes cenas de violência já nos minutos finais do encontro.

Tudo começou depois de um jogador do Bela Vista ter visto o cartão vermelho. Seguiram-se os confrontos entre membros das equipas técnicas, adeptos e dirigentes sem polícia no recinto, dado que já não é obrigatório a presença policial nos jogos.

O árbitro do encontro teve mesmo de suspender a partida quando ainda faltavam 15 minutos para o final.

Em comunicado, a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto [APCVD] informou que vai enviar investigar o sucedido e enviará para o Ministério Público toda a informação «que se afigure útil para a prossecução da justiça, atendendo à competência das autoridades judiciárias para a investigação de matéria criminal».