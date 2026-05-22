«Relatório de scouting» é um espaço de análise da ProScout, empresa especialista em scouting e análise, que todas as semanas vai destacar um jogador, do futebol português ou do futebol internacional, sobre o qual valerá a pena ficarmos atentos.

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Mohamed Ali-Diadié: da Mauritânia, com valor

Idade: 21 anos (22/10/2004)

Posição: Central

Clube: Torreense

Pé preferencial: Direito

País: Mauritânia

O Torreense atravessa provavelmente um dos melhores momentos da sua história recente. Entre o crescimento competitivo da equipa principal masculina, com a ida ao play-off de promoção à Liga Portugal, a presença na final da Taça de Portugal e a afirmação do futebol feminino, traduzida na conquista da Taça de Portugal, da Supertaça e da Taça da Liga, o emblema de Torres Vedras vive um período de clara ascensão.

A esse sucesso desportivo junta-se ainda uma estratégia cada vez mais orientada para o desenvolvimento e valorização de talento.

Nesse crescimento destacam-se também algumas vendas realizadas nos últimos anos, com transferências importantes de jogadores como Elimbi, Dani Bolt ou Elie, que permitiram ao clube aumentar visibilidade e afirmação no mercado.

O caso de Elie acabou por reforçar ainda mais a ligação ao Stade de Reims, clube com o qual o Torreense mantém uma parceria cada vez mais próxima e de onde chegou esta temporada Mohamed Ali Diadié.

Nascido na Mauritânia, Diadié realizou grande parte da formação no emblema francês e estreou-se pela equipa principal do Reims na época passada. Essa experiência competitiva ajudou-o na rápida adaptação ao contexto do Torreense.

Num campeonato físico, intenso e competitivo, o central trouxe agressividade, velocidade e presença no duelo, ajudando a estabilizar uma linha defensiva em que dividiu protagonismo com o experiente Stopira, uma parceria importante na luta pelos lugares cimeiros.

Pontos fortes: físico, duelo e velocidade

O primeiro impacto visual está obviamente na dimensão física. Diadié é um central forte no duelo e difícil de ultrapassar quando consegue ganhar posição sobre o adversário. Tem capacidade para defender muitos metros nas costas, graças à velocidade interessante para a altura, e mostra conforto em cenários de transição, algo essencial no futebol atual.

Outro dos aspetos mais fortes do seu jogo está precisamente no domínio aéreo. É um central muito competente no duelo pelo ar, algo particularmente relevante num campeonato tão físico e direto como a II Liga, característica que os números da temporada acabam por confirmar.

Diadié revela ainda conforto com bola, apresentando uma percentagem elevada de eficácia de passe, sobretudo curto. Ainda assim, procura frequentemente soluções longas e verticais, demonstrando confiança para acelerar o jogo desde trás.

Pontos a melhorar: posicionamento na linha defensiva e decisão com bola

Apesar do impacto positivo na temporada, existem naturalmente aspetos do jogo de Diadié que ainda precisam de evolução. O primeiro está relacionado com a tomada de decisão na construção. Embora revele coragem para procurar passes verticais e acelerar jogo, ainda demonstra alguma irregularidade na forma como decide, sobretudo quando pressionado ou obrigado a arriscar rapidamente.

Também defensivamente continua a existir margem de crescimento ao nível do posicionamento. A agressividade no duelo e a vontade constante de antecipar permitem-lhe recuperar muitas bolas, mas por vezes levam-no a sair demasiado cedo da linha defensiva, abrindo espaço nas costas quando falha o timing de abordagem. Em alguns momentos, essa intensidade acaba ainda por gerar precipitação desnecessária na forma como aborda determinados lances.

Potencial

O potencial de Diadié parece bastante interessante, sobretudo porque o perfil físico já existe, a velocidade também e a base técnica está acima da média para um central com estas características. Num clube em crescimento e que valoriza o desenvolvimento individual, como é o caso do Torreense, o central pode encontrar precisamente aquilo de que necessita nesta fase da carreira, como minutos, responsabilidade e contexto competitivo.

Se conseguir transformar potencial em regularidade e evoluir na tomada de decisão, Diadié tem ferramentas claras para dar o salto para campeonatos de nível superior.