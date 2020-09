Darwin Nuñez não foi apresentado pelo Benfica pelo facto de ainda não ter assinado pelo Benfica.

Porém, há um motivo que está por detrás de tudo isso. E esse tem a ver com o pagamento de juros e mecanismo de solidariedade. Nas últimas horas, falou-se também do envolvimento de Paulo Gonçalves no negócio e o próprio esclarece ao Maisfutebol como ele surgiu e em que qualidade está envolvido no processo.

Vamos por partes. Darwin Nuñez viajou de Almeria para Lisboa, falou à chegada, e ainda em Espanha dizia que tinha um contrato de cinco anos. Entre jogador e Benfica está tudo acertado, porém, não está com o Almería.

É isso que está na causa do atraso e é também por isso que o Benfica não comunicou ainda qualquer acordo à CMVM com o clube espanhol.

O Benfica queria começar a pagar a transferência em agosto de 2021 e foi isso que acordou. O Almería consentiu. Porém, o clube espanhol quer ter o dinheiro já e pretende adiantar o dinheiro junto a uma instituição financeira. Nesse sentido, o Benfica teria de pagar os juros e, assim, uma transferência de 23 milhões passaria a custar mais: esta é uma situação basicamente idêntica à de João Félix. Depois, o Benfica teria de pagar o mecanismo de solidariedade aos clubes de formação do avançado.

Esta é uma questão que, julga-se, ser possível de ser ultrapassada e, por isso, acredita-se que o Benfica deverá apresentar o jogador nesta sexta-feira.

Não é, portanto, uma questão de atraso nos exames, nem uma questão de comissões aquela que travou a apresentação. E aqui é preciso esclarecer o papel de Paulo Gonçalves. O antigo diretor jurídico do clube encarnado está neste processo representando o lado de Darwin Nuñez, que já é conhecido na Luz há algum tempo.

Ao Maisfutebol, e colocado perante o seu papel no processo, Paulo Gonçalves disse: «Confirmo que apresentei o jogador, com o seu empresário, na época passada. Fui informado, já esta época, pelo empresário do Darwin, que o Benfica estava interessado no jogador e que o Benfica contactou diretamente o Almería. Confirmo que represento os interesses do jogador e do empresário.»