O Almeria confirmou esta segunda-feira a contratação do defesa central português Nélson Monte, que regressa assim ao clube andaluz após uma primeira passagem em 2022. O jogador de 30 anos chega proveniente do Málaga, também da segunda divisão espanhola, onde atuou na última temporada.

O defesa internacional pelas camadas jovens de Portugal conhece bem o Almería, tendo defendido as cores do clube há dois anos, numa altura em que se encontrava emprestado pelo Dnipro da Ucrânia, uma saída motivada pela invasão russa.

O defesa português, formado no Benfica e com a maior parte da carreira jogada no Rio Ave, regressa agora em definitivo ao clube que já o acolheu no passado.

Na temporada 2022/23, após deixar o Almeria, o central foi emprestado ao Desp. Chaves antes de rumar ao Málaga, onde esteve durante duas épocas. Na última temporada, Nélson Monte foi opção em 33 partidas tendo apontado três golos.