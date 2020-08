Darwn Nuñez reiniciou trabalhos com o Almería neste sábado e foi questionado sobre o alegado interesse do Benfica. O avançado uruguaio teve uma resposta curta sobre os encarnados. «Não sei nada do Benfica», disse à La Voz de Almeria.

O jornal andaluz escreve ainda que o avançado confirmou que o empresário que o representa, Edgardo Lasalvia, está na cidade, mas Darwin Nuñez nada disse sobre se o agente viajaria para Lisboa.