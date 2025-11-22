Declarações de Nuno Barbosa, treinador do Alpendorada, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Alpendorada, após a derrota (3-0) na quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Análise ao encontro

«Acho que acabámos de fazer um bom jogo, foi decidido nos pormenores. Tivemos duas boas oportunidades, uma para inaugurar o marcador, com a bola no poste. Depois, quando está 1-0, tivemos outra boa oportunidade. O jogo foi muito difícil, o Casa Pia chegou com tudo, mas obrigámos o Casa Pia a ser de Primeira Liga. Penso que perdemos porque, por mais que me custe, não fomos eficazes. Merecíamos, pelo aquilo que produzimos, materializar em golos.»

«Nós só temos de estar orgulhosos com aquilo que fizemos na Taça. No Campeonato de Portugal ainda temos muitas jornadas, estamos a crescer enquanto equipa. Já tínhamos passado uma grande montanha, contra o Estrela da Amadora, e hoje teríamos outra grande montanha.»

«Se provocássemos verticalidade no ataque, os centrais do Casa Pia teriam dificuldades, tínhamos essa intenção. Mas o Casa Pia chegou numa pressão mais alta, mais forte na nossa primeira fase de construção. Nós trabalhámos o Casa Pia com um jogo, um jogo completamente distinto. Mas fomos sempre controlando o ímpeto do Casa Pia e o jogo esteve muito dividido.»

«Na segunda parte fomos mais pressionantes, criámos mais uma oportunidade, mas o Casa Pia marca contra a corrente do jogo. Temos de trabalhar para continuarmos a crescer enquanto equipa. Esta equipa tem um lema que vamos trabalhando durante a semana. Nós podemos ter muitas dificuldades, mas vamos agarrar aquilo que controlamos. Queremos ser uma equipa com DNA pressionante.»