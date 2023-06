Alphonso Davies é, atualmente, um dos jogadores mais reconhecidos do Bayern Munique e, por consequência, do futebol mundial.

Ao fim de cinco anos nos bávaros, lateral esquerdo soma cinco Bundesligas, uma Liga dos Campeões, um Campeonato do Mundo de Clubes, outra Supertaça Europeia, além de várias taças na Alemanha.

Mas se o Bayern Munique não hesitou em recrutá-lo aos Vancouver Whitecaps em 2018, outro gigante europeu não o fez quando teve oportunidade antes.

Isso mesmo revelou Davies em conversa no podcast «Say Less».

«O Barcelona fez-me uma abordagem, mas depois o presidente [Josep Bartomeu] disse que não me queria. Disseram que não me queriam por eu ser canadiano. E não vou mentir: aquilo mexeu muito com os meus sentimentos», lamentou Davies, que estava ainda no Vancouver aquando do episódio relatado.