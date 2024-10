Os cinco alpinistas russos que tinham desaparecido no decorrer de uma escalada ao sétimo pico mais alto do mundo estão mortos, segundo revelou esta terça-feira um organizador de expedição no Nepal.

Os alpinistas estavam a escalar o Monte Dhaulagiri, de 8.167 metros (26.788 pés) de altura, durante a temporada de escalada de outono do Nepal.

Os cinco estavam já dados como desaparecidos desde o passado domingo e esta terça-feira um helicóptero de resgate avistou os corpos numa zona de difícil acesso.

As equipas ainda não decidiram se, quando e como retirar os corpos da montanha, numa operação que exige planeamento, mão-de-obra e equipamento.

Entre os cinco alpinistas, dois tinham chegado ao cume, enquanto os restantes já regressavam sem ter atingido esse objetivo, quando se perdeu o contacto de rádio com os membros da equipa no acampamento base.

A temporada de escalada de outono, que não é tão popular quanto a de primavera, começou no mês passado. As montanhas estão menos lotadas e as taxas de autorização também são mais baixas.