Patrick Drahi, fundador do grupo Altice, revelou nesta segunda-feira que, na sequência da 'Operação Picoas', a empresa colocou 15 pessoas de licença em Portugal, França e Estados Unidos.

O multimilionário franco-israelita-português afirmou que «foi um choque e uma grande deceção» a investigação que envolve a Altice Portugal e sublinhou que se «essas alegações forem verdadeiras» vai sentir-se «traído e enganado».

A 'Operação Picoas', desencadeada em 13 de julho, levou a várias detenções – entre as quais a do cofundador Armando Pereira –, e contou com cerca de 90 buscas domiciliárias e não domiciliárias.

