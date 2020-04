Os estudantes do 11.º e 12.º anos vão regressar às aulas presenciais a 18 de maio e as creches devem reabrir a 1 de junho. É este o atual plano do Governo, sujeito a alterações de acordo com a evolução da pandemia de covid-19.



A próxima reunião entre o Executivo e as autoridades de saúde para definir estratégias para o desconfinamento vai realizar-se na terça-feira. Só no final deste reunião é que o Governo vai saber se tem ou não luz verde para avançar com estas medidas.



A informação foi avançada pelo Jornal de Notícias e confirmada pela TVI no Jornal das 8.