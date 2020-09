As claques Juventude Leonina e o Directivo Ultras XXI foram notificadas pela direção do Sporting para abandonarem as respetivas sedes, no Estádio de Alvalade.

Ambos os grupos de apoio reagiram em comunicados divulgados este domingo, em que revelam que receberam as respetivas notificações na passada sexta-feira.

De referir que a decisão terá de ser cumprida num prazo de cinco dias, porém, ambas as claques rejeitam acatar a decisão da direção liderada por Frederico Varandas, sublinhando que nem clube ou SAD são donos dos locais.