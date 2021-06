O Conselho Fiscal leonino deu parecer positivo ao orçamento do Sporting para a próxima temporada, realçando que reflete as «incertezas e dificuldades» causadas pela pandemia da covid-19, nomeadamente sobre a ocupação de público nos estádios e pavilhões desportivos.

«Embora com uma previsão de melhoria da situação relativamente à época transata, as incertezas e dificuldades provocadas pela covid-19 continuam presentes e estão refletidas no orçamento de 2021/22», lê-se no documento a que a Lusa teve acesso.

O parecer sublinhou, de resto, que «não são ainda conhecidas as medidas que serão implementadas pelas autoridades de saúde e pelos órgãos competentes na organização das competições quanto às condições de assistência do público aos jogos nos estádios e pavilhões desportivos», e que «tal situação aumenta de forma significativa o grau de incerteza na elaboração das projeções das receitas e custos do clube».

Recorde-se que o orçamento para a próxima época antecipa rendimentos de cerca de 21,2 milhões de euros e gastos na ordem dos 21,1 milhões de euros, em linha com o último exercício, e com um resultado líquido positivo estimado em 79,2 mil euros, mais do dobro do lucro de 36,8 mil euros em 2020/21.