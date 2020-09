Rui Franco, uma associado do Sporting que este sábado se deslocou a Alvalade para exercer o direito de voto na Assembleia Geral, diz ter sido agredido por três pessoas com ligações às claques leoninas. O próprio contou ao Maisfutebol como tudo aconteceu, acabando por ficar com várias escoriações e feridas na cara na sequência das agressões.

«O que se passou foi simples: sou apoiante confesso e declarado da atual direção e do Frederico Varandas. Depois de exercer o meu direito de voto, fui abordado por um senhor chamado Colmeia, com quem já tinha trocado umas mensagens no Facebook e que inclusivamente tinha bloqueado», começou por contar Rui Franco.

«Essa pessoa disse-me que era o Colmeia e começou a agredir-me verbal e fisicamente, juntamente com mais dois acompanhantes. As agressões duraram poucos segundos, porque a polícia estava a 50 metros e veio em meu auxílio. Também houve uma pessoa que me agarrou, penso que para me proteger. A polícia identificou-os e vou apresentar queixa.»

Rui Franco acabou por ser assistido no local pelos bombeiros e mais tarde deslocou-se ao hospital.