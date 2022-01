Antes de receber o Sporting, o Leça venceu esta tarde em casa do Alvarenga, por 1-0, em jogo da 11.ª jornada do Campeonato de Portugal.

Nuno Barbosa fez na primeira parte o único golo da partida. Com este resultado, os leceiros lideram a Série C, com 28 pontos, mais três do que o Salgueiros que tem menos um jogo.

O Leça defronta o Sporting na próxima terça-feira, a partir das 20h45, para os quartos-de-final da Taça de Portugal. O jogo disputa-se em Paços de Ferreira e terá transmissão em direto na TVI.

Resultados do Campeonato de Portugal:

SÉRIE B:

Berço – Vila Real, 2-1

SÉRIE C:

Alvarenga - Leça, 0-1

SÉRIE F:

Esperança Lagos – Louletano, 0-3