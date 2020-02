Uma grande entrevista a Pedro Martins, treinador português do Olympiakos, abre mais uma edição da MF TOTAL, a revista digital e semanal do Maisfutebol.



O técnico de 49 anos aborda o momento de grande qualidade no emblema grego - há um ano sem derrotas na Grécia -, mas fala também sobre uma carreira que se iniciou no Feirense e que passou, por exemplo, por Sporting, FC Porto e Seleção Nacional.



Não menos especial é o convidado da rubrica «Um Café com...». Venha conhecer a memória inigualável de Álvaro Costa, uma das mentes mais brilhantes da cultura portuguesa. «Portista, rioavista e boavisteiro», nas suas próprias palavras.



Há tempo ainda para lançar a próxima jornada da Liga, olhando sobretudo para o Benfica-Sp. Braga.



A fechar o espaço temos o Guia TV, bem como as rubricas e as opiniões da semana.



Mais logo, muito para ler na edição 922 da MF TOTAL. Perto da meia-noite.