Álvaro Djaló, ex-Sp. Braga, poderá mesmo ser reforço do Al Gharafa, do Qatar, treinado pelo português Pedro Martins. A informação, curiosamente, foi avançada pelo próprio Athletic Bilbao, clube que detém os direitos do jogador.

O emblema basco utilizou os meios de comunicação do clube para informar que deu permissão ao jogador para viajar para o Qatar para negociar um eventual empréstimo.

Na mesma nota, Athletic Bilbao escreveu que, por esse motivo, o jogador ficou de fora da lista de convocados para o jogo de preparação contra o Alavés, desta terça-feira.

Álvaro Djaló, recorde-se, atuou no Sp. Braga entre 2017 e 2024, passando pelos sub-19, Sub-23 e equipa B antes de se assumir na formação principal dos bracarenses. Rumou ao Athletic Bilbao na última temporada, tendo marcado um golo em 28 jogos