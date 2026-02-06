«Relatório de scouting» é um espaço de análise da ProScout, empresa especialista em scouting e análise, que todas as semanas vai destacar um jogador, do futebol português ou do futebol internacional, sobre o qual valerá a pena ficarmos atentos.

____________________

Álvaro Montoro: memorize este nome

Idade: 18 anos (17/04/2007)

Posição: Médio Ofensivo

Clube: Botafogo

Pé preferencial: Direito

País: Argentina

Álvaro Montoro chegou ao Botafogo em junho de 2025, proveniente do Vélez, depois de duas temporadas na equipa principal. O clube brasileiro teve de desembolsar quase oito milhões de euros pelo jovem nascido em 2007, numa aposta que se tem confirmado certeira, pelo que tem vindo a demonstrar no emblema carioca.

O médio ofensivo representou a selecção Sub-20 da Argentina no Mundial do ano passado e esteve em bom plano, antes de se lesionar nos oitavos de final, falhando as restantes partidas e não alinhando na tão desejada final em que os argentinos perderam contra Marrocos. Pelo Botafogo somou 23 jogos, quatro golos e três assistências em 2025, e este ano já vai com um golo e duas assistências em cinco jogos.

Pontos fortes: passe, técnica, drible, criatividade, visão de jogo

O jovem de 1,70m pode jogar em qualquer posição no meio campo ofensivo, sendo mais eficaz em zonas interiores e mais perto da baliza contrária, onde consegue definir e criar situações de perigo, através do passe ou finalização. A qualidade técnica e imprevisibilidade são algumas das principais armas, juntando ainda a mobilidade, capacidade de aceleração e criatividade.

O pequeno irreverente consegue desequilibrar com muita facilidade no último terço, deixando os adversários em dúvida sobre a sua movimentação. Apesar de ser destro e combinar bem por dentro com os colegas, muitas vezes procura a linha de fundo para cruzar com o pé esquerdo quando joga como extremo.

A ousadia natural da idade e do estilo sul-americano fazem com que não se esconda do jogo, assumindo o protagonismo em qualquer das posições que jogue. Gosta de receber, ligar e ir para cima dos adversários com dribles curtos e as acelerações com bola, para depois servir os colegas ou procurar a finalização com a classe que o diferencia.

Pontos a melhorar: duelos físicos, jogo aéreo, agressividade

Álvaro Montoro não se limita a ser um 10 que se preocupa apenas com o processo ofensivo, demonstrando bom compromisso defensivo e capacidade de pressão, mesmo não sendo muito eficaz no momento da recuperação e nos duelos, devido à sua estatura física. Deve melhorar os índices de agressividade nos duelos defensivos e na forma como consegue condicionar a saída contrária para se tornar um jogador mais completo.

No último terço costuma apresentar uma boa eficácia no passe devido ao critério e capacidade de decisão, mas por vezes procura soluções mais complicadas quando pode simplificar os processos para aproximar a equipa do golo: faz mais um drible e demora a soltar a bola no timing certo.

Potencial

O perfil do jovem de 18 anos faz lembrar alguns dos 10 mais conhecidos da história do futebol argentino. Álvaro Montoro transpira classe e maturidade, sendo um dos jogadores a acompanhar neste Brasileirão 2026 pela qualidade e potencial.

A margem de crescimento é enorme e tem tudo para ser um jogador de referência nos próximos anos, com o salto para a Europa a poder acontecer muito em breve caso continue com as exibições que tem protagonizado ao serviço do Botafogo. São vários os clubes interessados e que têm acompanhado o percurso do médio ofensivo, com uma transferência a ser um cenário possível no Verão.

Podemos vir a presenciar o crescimento de mais uma lenda argentina com a responsabilidade histórica de vestir a tão pesada camisola 10 da selecção das pampas.