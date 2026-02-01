Álvaro Pacheco: «Estamos motivados para vencer o FC Porto»
Treinador do Casa Pia antevê duelo frente ao líder do campeonato
Álvaro Pacheco quer conquistar a primeira vitória em casa e destaca que o momento do FC Porto motiva o Casa Pia para o jogo frente ao líder do campeonato, adversário desta segunda-feira, na 20.ª jornada da Liga. O técnico dos ‘gansos’ enaltece a forma da equipa orientada por Francesco Farioli, mas garante que o objetivo é «dar uma resposta muito positiva», após o empate frente ao AVS por 3-3.
Motivação extra para vencer
«Defrontar o FC Porto é motivador porque temos a oportunidade de conseguir a primeira vitória em casa, contra o líder que ainda não perdeu e que tem a melhor defesa do campeonato. É algo que nos deixa mais motivados para sermos capazes de alcançar a vitória.»
Caminho a seguir
«A última imagem é a que fica e no último jogo custou-nos perder dois pontos. Mas houve coisas muito positivas. Pela primeira vez o Casa Pia foi capaz de, em casa, estar a ganhar por 3-0 e isso leva-nos a perceber que é esse o caminho e a trajetória que queremos fazer. Agarramo-nos ao que é o nosso trabalho. Temos de perceber o que nos ajuda a tornarmo-nos mais fortes e mais capazes e em irmos para o jogo impor a nossa vontade de ganhar.»
Foco do início ao fim
«Mas também temos de tirar uma grande ilação: os jogos só acabam quando o árbitro apitar, e isso leva-nos a ter um foco e concentração adicional principalmente nos últimos minutos. No último jogo isso foi-nos fatal e essa pequena distração tirou-nos dois pontos. Temos de ser capazes de aprender”, salientou, rematando: “amanhã (na segunda-feira), estando a ganhar nos últimos minutos, vamos ser capazes de ‘agarrar’ a vitória.»