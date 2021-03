O Vizela foi a Coimbra vencer por 3-1, no jogo de abertura da 24.ª jornada da II Liga, e está agora a um ponto da Académica, terceira classificada.

Aos 13 minutos já a equipa de Álvaro Pacheco vencia por 2-0, com golos de Cassiano (8m) e Francis Cann.

A Académica reduziu por Fabinho, que aproveitou um momento de distração da defesa do Vizela (30m), mas ainda antes do intervalo a equipa visitante voltou a marcar, com Samu a surpreender Mika de livre direto, ao colocar a bola pelo lado de fora da barreira.

O Vizela soma 16 jornadas sem perder, e coloca-se, à condição, a dois pontos do Feirense, segundo classificado, e a seis pontos do líder, Estoril.