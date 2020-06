Depois de uma disputa entre FC Porto e Benfica, assumida pelo próprio, Álvaro Pereira saiu do Cluj e escolheu os dragões em 2009, onde viria a ficar durante três temporadas.

Em entrevista ao 90min, o agora jogador do River Plate do Paraguai relembrou o processo de transferência para os azuis e brancos.

«Recorde-mo que estive na disputa entre Benfica e FC Porto. Estava numa data FIFA com a seleção [do Uruguai], enquanto os dirigentes do Cluj negociavam com os dois clubes. Pedi ao ‘Maestro’ Tabarez [selecionador uruguaio] para ir assinar pelo meu novo clube e ele pensava que eu ia jogar para o Benfica, quando na realidade fui assinar pelo FC Porto. Foi uma das melhores decisões que tomei na minha vida», começou por dizer.

«Desde que cheguei a Portugal o trato foi incrível. A única coisa que queriam era que eu entrasse em campo para ser campeão. Avisavam-me até quando tinha de ir vacinar os meus filhos. Tive o Jesualdo Ferreira como treinador no meu primeiro ano, foi um professor que me ajudou muito na minha posição», prosseguiu.

Depois de três épocas e vários títulos, Álvaro Pereira saiu do FC Porto em 2012 e mudou-se para o Inter de Milão. Uma decisão da qual se arrepende.

«Não foi o melhor momento para sair. Cheguei a um Inter que vinha de ganhar o triplete, estava em reestruturação e tinha outra mentalidade. No FC Porto quando ganhavas era a Disney e quando perdias era a 3.ª Guerra Mundial. Mas no Inter era muito diferente», assumiu.

«Um dia estávamos a perder por 3-0 com a Atalanta, entrei e perdemos 3-2. No final, entrou um dirigente no balneário, cumprimentou-nos e disse-nos que não se pode ganhar sempre. Isso para mim era uma facada nas costas. Sabia onde estava a jogar e que tínhamos de ganhar todos os jogos. Questionei-me se tinha feito a coisa certa ao deixar Portugal.»