O Alverca, recém promovido à Liga, venceu o Amora, que em 2025/26 está de volta à Liga 3, por 2-0.

Esta quarta-feira, o protagonista da partida foi um dos reforços, Cédric Nuozzi. O avançado internacional belga pelas camadas jovens anotou os dois golos da vitória do Alverca.

Este foi o segundo jogo de preparação da formação ribatejana e a segunda vitória. A 12 de julho, os orientados de Custódio Castro tinham vencido o Mafra (3-0).

Com este triunfo, o Alverca mantém-se apenas com vitórias na pré-época, ainda sem golos sofridos. O próximo teste está marcado para este sábado, diante do Estoril Praia.