Custódio Castro, treinador do Alverca, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Casa Pia, deste sábado [15h30], a contar para a 12.ª jornada da Liga. O técnico ribatejano espera que a equipa aumente a «fome de vencer». 

Alverca precisa da fome de vencer

«É muito importante a nossa fome de competição. É um facto que a paragem foi longa. Não queríamos, mas acabou por acontecer. Esperemos que este jogo com o Casa Pia aumente a nossa fome de competir e disputar os três pontos.»

Mudança do treinador no Casa Pia

«O Casa Pia acabou de trocar de treinador, mas mantém uma identidade muito próxima daquilo que vinha fazendo. É uma equipa que tem bons jogadores, por isso espero que seja um bom jogo.»


 

