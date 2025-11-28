Alverca
Custódio Castro: «Esperemos que este jogo aumente a nossa fome de competir»
Treinador do Alverca comentou a mudança técnica do Casa Pia
Custódio Castro, treinador do Alverca, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Casa Pia, deste sábado [15h30], a contar para a 12.ª jornada da Liga. O técnico ribatejano espera que a equipa aumente a «fome de vencer».
Alverca precisa da fome de vencer
«É muito importante a nossa fome de competição. É um facto que a paragem foi longa. Não queríamos, mas acabou por acontecer. Esperemos que este jogo com o Casa Pia aumente a nossa fome de competir e disputar os três pontos.»
Mudança do treinador no Casa Pia
«O Casa Pia acabou de trocar de treinador, mas mantém uma identidade muito próxima daquilo que vinha fazendo. É uma equipa que tem bons jogadores, por isso espero que seja um bom jogo.»
