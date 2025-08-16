O Alverca, recém-promovido à Liga, vai estrear-se em casa em 2025/26 frente ao Sp. Braga, num jogo especial para Custódio Castro, treinador dos ribatejanos, que vai reencontrar o clube onde deu os primeiros passos como técnico.

«É um jogo especial para todos. Para o Alverca, que volta a jogar num estádio onde todos trabalharam muito, e também para mim, pois o Braga foi um clube onde criei raízes e muitos laços», afirmou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão à partida.

O Alverca estreou-se na Liga com uma derrota frente o Moreirense (2-1). Com o foco na receção ao Sp. Braga, Custódio garantiu que o importante será apresentar uma equipa unida e perceber, ainda, o que o Alverca será capaz de fazer.

«Para mim, o fundamental é ver o que o Alverca será capaz de fazer. Perceber se os jogadores serão capazes de corresponder ao desafio. É esse o nosso foco. O Braga é uma equipa madura, tem um novo treinador, e investiu bastante. Por isso, irá procurar certamente lutar por mais que o quarto lugar», analisou.

Custódio Castro negou que o Alverca possa ter alguma vantagem pelo Sp. Braga ter jogado a meio da semana para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa. Pelo contrário, o técnico ribatejano acredita que isso contribui para a assimilação de processos.

«Utilizaram praticamente dois onzes diferentes, nas competições europeias e no campeonato. Não sei se é uma vantagem para nós. Têm mais competição e mais jogos em cima e isso também é bom para a equipa técnica em relação à assimilação das ideias de jogo», conclui.

O Alverca recebe o Sp. Braga, este domingo, no renovado Complexo Desportivo de Alverca, com apito inicial agendado para as 18 horas. Uma partida que poderá acompanhar, ao minuto, no site do Maisfutebol.

