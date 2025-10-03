Custódio Castro, treinador do Alverca, fez a antevisão da visita à Vila das Aves, este sábado (15h30), para a oitava jornada do campeonato. O técnico da equipa ribatejana, que venceu dois dos últimos três jogos, prevê um jogo difícil perante uma equipa que procura a primeira vitória da época.

Impacto dos últimos resultados

«É um facto que conseguimos duas vitórias nos últimos três jogos e isso ajuda a validar um pouco a nossa confiança. No entanto, acredito que o que pode ter grande impacto é a confiança dos jogadores no processo coletivo da equipa.»

Margem de progressão

«Olhando para a chegada dos novos jogadores e para a idade de alguns deles, há uma perspetiva de evolução muito grande. Sabemos que o crescimento da equipa pode não ser sempre no mesmo nível, mas na verdade a margem é muito grande e cabe-nos a nós desafiarmo-nos todos os dias para que no fim da temporada consigamos os nossos objetivos.»

Análise ao AVS

«É um jogo muito difícil, contra uma boa equipa. Tem um bom treinador que conheço pessoalmente, pois tive oportunidade de falar com ele recentemente. Recordar que o AVS tem um ponto, conquistado num campo difícil no Braga, que anda à procura da primeira vitória, por isso esperamos um jogo difícil que vai exigir o melhor de nós.»

Palavras de João Pedro Sousa, que admitiu que o Alverca possa vir a ser a grande surpresa do campeonato

«Acolho essas palavras como um elogio. Confio muito no trabalho que estamos a fazer e acreditamos que alcançar conseguir os nossos objetivos.»