O Alverca apresentou esta quinta-feira o novo terceiro equipamento para a temporada 2025/26, com o intuito de «promover a diversidade, igualdade e luta contra a discriminação».

«O preto, cor dominante na camisola, representa a defesa da igualdade e respeito mútuo, assumindo-se como um manifesto contra o preconceito. Por sua vez, o dourado conta uma história de superação, mérito, esperança e excelência, que nascem do esforço coletivo», escreveu o clube numa nota oficial.

Apesar de não haver confirmação oficial, o novo equipamento pode ser estreado já nesta sexta-feira, na visita ao reduto do Sporting, a partir das 20h15.