Ian Cathro lançou este sábado os dados para a visita do Estoril (9.º) ao Alverca (10.º), emblemas empatados a 38 pontos. Em conferência de imprensa, o treinador do Estoril exigiu o regresso às vitórias no domingo (20h30).

De olhos no futuro

«Só temos o objetivo de ganhar, mas, principalmente, mostrar competitividade no máximo. No próximo ano não quero estar a fazer a primeira época pela terceira vez. Não estou obcecado com os últimos jogos, mas queremos ganhar os dois, jogar bem, sabendo que depois temos mais coisa para fazer.»

«Claro que preferíamos estar envolvidos na luta por outro lugar, mas esta é a nossa realidade. Gostava de criar o melhor Estoril de sempre, mas vai levar tempo.»

Sobre o Alverca

«É um clube em crescimento, tem mantido uma organização e várias dinâmicas de jogo, mesmo com jogadores diferentes. Houve um bom trabalho de construção e já provaram que têm muito potencial. São um bom exemplo.»