Custódio anteviu neste sábado a receção do Alverca (10.º) ao Estoril (9.º), emblemas empatados a 38 pontos. Em conferência de imprensa, o treinador dos ribatejanos lembrou que o Alverca vai jogar na máxima força, no domingo (20h30).

Alverca não relaxa

«O espírito da equipa está comprometido para vencer. Não sinto a equipa relaxada, o profissionalismo está no máximo. O Estoril é uma equipa de grande qualidade. A determinada altura até achámos que se podia intrometer nos lugares europeus.»

«Independentemente no nosso lugar na classificação, o clube, os jogadores e o treinador vão sair valorizados. O grande objetivo era ficar na Liga. Também conseguimos a maior venda de sempre do clube com o Alex Amorim. Acrescentámos valor ao plantel. Temos ambição de fazer acontecer algo mais, mas esta foi uma época de muito sucesso.»

Futuro do treinador

«O meu futuro é aqui e agora. É importante percebermos que temos tempo à frente para sentar e conversar. Olho para o futuro de forma muito positiva e deixo sempre tudo em aberto.»