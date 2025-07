O Alverca e o Estoril protagonizaram um jogo de preparação entre emblemas da Liga, este sábado. Os ribatejanos, recém promovidos ao principal escalão, bateram os canarinhos por 2-1.

Tiago Leite, que foi contratado ao Fafe (da Liga 3), foi o destaque da partida, depois de bisar para o triunfo. Do lado do Estoril, Yanis Begraoui foi quem marcou o golo canarinho, anotando o terceiro tento certeiro da pré-época.

Com este triunfo, o Alverca registou três vitórias em três jogos de preparação. O Estoril, por sua vez, coleciona o segundo desaire consecutivo.

Os próximos jogos de pré-época de ambas as equipas serão com adversário da Liga 3. O Alverca mede forças com o Belenenses na próxima quarta-feira, dia 23 de julho. Já o Estoril defrontará o Atlético, também na próxima quarta-feira, dia 23.