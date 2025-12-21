Custódio Castro anteviu a receção ao líder FC Porto, na segunda-feira (18h45), em encontro da 15.ª jornada da Liga. O treinador do Alverca (10.º) exigiu ambição, em conferência de imprensa.

Alverca preparado para exame de fogo

«Somos competitivos em quase todos os jogos. É com essa humildade, vontade e ambição que esperamos apresentar-nos amanhã [segunda-feira]. Teremos pela frente um FC Porto muito forte e, na minha opinião, está relacionado com o treinador, que é muito bom. Também esteve muito bem no reforço da equipa.»

«A equipa está cada vez mais preparada. O nosso crescimento não tem sido linear, mas temos crescido e a equipa tem-se valorizado.»

Custódio e o mercado

«Estamos sempre muito atentos e sabemos aquilo que temos de fazer no mercado, mas o nosso foco é só no jogo.