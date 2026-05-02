Figueiredo, extremo do Alverca, elogiou a atmosfera no Estádio do Dragão durante o jogo que selou o campeonato dos dragões, em flash interview concedida à Sport Tv.

«Parabéns ao FC Porto pelo Campeonato, viemos aqui para disputar o jogo, demos o nosso melhor, conseguimos fazer uma boa partida. Mas jogámos contra uma equipa muito boa. A nossa mente está no Estoril. Queremos dar o nosso melhor até ao fim.»

Jogar neste ambiente

«Experiência boa, joguei no Vasco da Gama, no Brasil, e lá tem também bastantes confrontos com esta atmosfera. Para a sequência de aprendizagem deixa-nos mais preparados. Foi preciso muito profissionalismo. Dar o nosso melhor desfrutar, acredito que a equipa deu o melhor que tinha.»