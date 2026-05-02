Alverca
Há 23 min
Figueiredo: «Parabéns ao FC Porto, jogámos contra uma equipa muito boa»
Extremo do Alverca admitiu ter gostado de jogar no Estádio do Dragão
DS
Extremo do Alverca admitiu ter gostado de jogar no Estádio do Dragão
DS
Figueiredo, extremo do Alverca, elogiou a atmosfera no Estádio do Dragão durante o jogo que selou o campeonato dos dragões, em flash interview concedida à Sport Tv.
«Parabéns ao FC Porto pelo Campeonato, viemos aqui para disputar o jogo, demos o nosso melhor, conseguimos fazer uma boa partida. Mas jogámos contra uma equipa muito boa. A nossa mente está no Estoril. Queremos dar o nosso melhor até ao fim.»
Jogar neste ambiente
«Experiência boa, joguei no Vasco da Gama, no Brasil, e lá tem também bastantes confrontos com esta atmosfera. Para a sequência de aprendizagem deixa-nos mais preparados. Foi preciso muito profissionalismo. Dar o nosso melhor desfrutar, acredito que a equipa deu o melhor que tinha.»
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