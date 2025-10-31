Francisco Chissumba, lateral do Alverca emprestado pelo Sp. Braga, analisou a derrota em Alvalade nesta sexta-feira por 2-0. O ala diz que a sua equipa deixou outra imagem em relação ao último duelo, que acabou em goleada por 5-1, na terça-feira.

Análise

«Sabíamos que íamos ter dificuldades, mas queríamos deixar outra imagem em relação ao último jogo. Fizemos isso bem em termos de atitude, algo que faltou no primeiro jogo. Queríamos explorar mais as transições, não conseguimos, mas fizemos o que pudemos.»

Eu analiso muita da malta contra quem joguei, observo-os muito porque o Sporting é uma grande equipa. É trabalhar e dar o máximo no dia-a-dia.»

Empréstimo ao Alverca

«Experiência tem sido muito boa, estou feliz por jogar, era o que queria. Agradeço ao Alverca a oportunidade que me deu. Queremos resultados melhores, é para isso que trabalhamos. Mais tarde ou mais cedo isso vai acontecer.»