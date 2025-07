Gian Franco Cabezas é o segundo reforço confirmado para o Alverca versão 2025/26, anunciou o clube ribatejano esta quarta-feira. O médio chega proveniente do Deportivo Cali, da Colômbia.

Aos 22 anos, Gian Franco representou o clube colombiano nas últimas cinco temporadas, tendo feito 13 jogos na presente época. O internacional sub-20 pela Colômbia terá, assim, a primeira experiência fora do país natal. No total fez 75 jogos pelo Deportivo Cali e conquistou um título do torneio Clausura da Liga Colombiana.

«Só consigo agradecer por esta oportunidade. Sei que os adeptos estão a viver um sonho com este regresso à Liga. É uma honra fazer parte deste momento», afirmou Gian Cabezas aos canais de comunicação do clube.

