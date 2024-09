Zé Pedro vai deixar o comando técnico do Alverca, confirmou o Maisfutebol.

A decisão, tomada após a derrota por 4-0 diante do Académico de Viseu, apanhou de surpresa o treinador de 45 anos, que sentia que estava a cumprir os objetivos delineados pela SAD do clube ribatejano - a manutenção na II Liga - não obstante as baixas de jogadores importantes e a chegada a conta-gotas de reforços.

O Alverca, recém-regressado aos campeonatos profissionais, está no 16.º lugar com três pontos, fruto de três empates e uma derrota - no último jogo - em quatro jogos, dois deles fora de casa e um em casa emprestada.

Zé Pedro assumiu o comando técnico do Alverca depois de uma passagem pelo V. Setúbal, onde na época conseguiu 19 vitórias em 31 jogos no Campeonato de Portugal. Comandou a equipa sadina a um regresso à Liga 3 que acabou por ser vetado por questões administrativas.