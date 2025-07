O Alverca oficializou mais uma contratação esta quarta-feira. A terceira do dia. Isaac James, defesa de 20 anos, chega proveniente do Lorient, de França.

James é natural da Nigéria e começou o percurso no futebol nos Garden City Panthers, do país natal. Seguiu para França em 2022, para representar o Lorient. Na altura, fez jogos tanto pelos sub-19 como pela equipa B do clube francês.

Estreou-se pela equipa principal na última temporada, tendo realizado cinco jogos. Traz na bagagem o título da II Liga francesa, conquistado precisamente na época transata.

O lateral que pode jogar na esquerda e na direita parte, assim, para a primeira experiência numa Liga principal na Europa. E, por isso mesmo, mostrou-se entusiasmado.

«É um clube com um projeto novo e entusiasmante, num campeonato competitivo e muito tático. Estou desejoso por representar o FC Alverca neste regresso à Liga”, disse, citado pelos canais de comunicação do clube.