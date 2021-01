A família de Alex Apolinário está em choque com a morte do jogador brasileiro do Alverca. O médio de 24 anos sofreu uma paragem cardiorrespiratória no domingo, no decorrer do encontro frente ao União de Almeirim, e acabou por falecer.

O funeral de Alex Apolinário será realizado em Luís António, cidade localizada a 276 quilómetros de São Paulo, como explicou o irmão Fabrício dos Santos, o mais velho dos três filhos. «Ainda não sabemos quando vai chegar o corpo, parece que chega dentro de sete dias. Ficamos desesperados, estávamos ansiosos de chegar o quanto antes, como vamos dormir?»

A mãe Vânia Apolinário tem dificuldades em expressar-se sobre o que aconteceu. «Tomei um calmante para ter força, tenho mais filhos para criar. Ele vai fazer muita falta, essa dor nunca vai sair de mim, vai deixar muita saudade. Eu sinto dó dos filhos que ele deixou, a esposa que ele amava. Sempre nos ajudou e eu não o queria ver a voltar num caixão. Ele tinha muitos sonhos na vida dele, com os filhos, para a família, deixou muita tristeza, estou com o coração partido», desabafou a mãe, em declarações ao Globoesporte.