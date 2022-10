O Alverca anunciou esta segunda-feira que rescindiu o contrato com o treinador Argel Fuchs, antigo central do Benfica, um dia depois da eliminação da Taça de Portugal diante dos madeirenses do Machico, no desempate por grandes penalidades.

A equipa ribatejana, atual sétima classificada do Grupo B da Liga 3, foi eliminada na segunda eliminatória da Taça de Portugal pelo Machico, do Campeonato de Portugal, no desempate por penáltis (3-4), depois de um empate 1-1 no final do prolongamento.

«A FC Alverca, Futebol, SAD vem por este meio comunicar que Argel Fuchs não é mais o treinador. A FC Alverca, Futebol, SAD agradece ao treinador os serviços prestados e aproveita para desejar-lhe as maiores felicidades no seu futuro profissional. Nos próximos treinos a equipa será comandada por Nelson Antunes, staff fixo do clube», escreveu o clube em comunicado.

Argel Fuchs, antigo jogador do FC Porto e do Benfica, estava a cumprir a segunda temporada no Alverca depois de ter começado a carreira de treinador, em 2008, no Brasil.