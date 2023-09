Diogo Salomão foi oficializado esta sexta-feira como reforço do Alverca.

O avançado de 35 anos chega ao emblema da Liga 3 a custo zero, depois de ter deixado o Estrela da Amadora no final de agosto. Na época passada, contribuiu com dois golos e quatro assistências para o regresso da equipa da Reboleira à Liga.

O Alverca, diga-se, é o atual sexto classificado da série B da Liga 3.