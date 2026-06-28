Mais de um mês após o fim da Liga, o Alverca oficializou a saída de Custódio Castro do comando técnico da equipa ribatejana.

A saída do treinador de 43 já era um dado adquirido há algumas semanas, mas só agora a desvinculação foi formalizada.

Em breve, o Alverca deve confirmar Sérgio Ferreira (campeão nacional de juniores pelo FC Porto) como sucessor de Custódio, que conduziu o Alverca a um 11.º lugar no ano do regresso ao principal escalão após mais de duas décadas de ausência.