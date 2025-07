Recém-promovido à I Liga, o Alverca garantiu a contratação de dois jovens promissores do Palmeiras, segundo apurou o Maisfutebol. São eles: o guarda-redes Mateus e o central Naves.

Para rumar ao futebol português, o guardião de 23 anos, que já tinha tido uma curta experiência no Portimonense, em 2022, aceitou rescindir contrato com a equipa de Abel Ferreira para, na sequência, assinar em definitivo pelo emblema ribatejano - cada clube vai ficar com 50 por cento do passe do jogador.

Também com 23 anos, o defesa central, por sua vez, está a caminho de Portugal por empréstimo válido por uma temporada [até junho de 2026], com opção de compra pré-acordada.