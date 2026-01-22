Boas notícias para Custódio. O Alverca foi notificado esta quinta-feira pela FIFA a propósito do levantamento da punição que incidia sobre a SAD, estando novamente autorizado a inscrever novos jogadores.

A proibição para a contratação de novos jogadores, por três janelas de transferência, aplicada ao Alverca na passada sexta-feira pela FIFA, devia-se a questões relacionadas com a contratação do guarda-redes brasileiro Matheus Mendes ao Atlético Mineiro.

Em comunicado, o clube informou que recebeu luz verde da FIFA para poder voltar a contratar jogadores neste mercado de transferências.

«A FC Alverca – Futebol, SAD informa que já foi oficialmente notificada pela FIFA do levantamento do transfer ban que incidia sobre a SAD, encontrando-se plenamente habilitada a proceder à inscrição de jogadores», refere o clube.

O Alverca acrescenta que este desfecho confirma que não existem «dívidas a clubes», salientando que «sempre pautou a sua atuação pelo rigor, transparência e cumprimento escrupuloso das suas obrigações financeiras e regulamentares».

«A FC Alverca – Futebol, SAD reafirma, assim, o seu compromisso com uma gestão responsável, sustentável e alinhada com as melhores práticas do futebol profissional», conclui.