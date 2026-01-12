Chiquinho, avançado do Alverca, foi suspenso pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) devido a expressões ou gestos ameaçadores durante o triunfo caseiro sobre o Vitória de Guimarães (2-0), em setembro. Ausente da ficha de jogo na ocasião, o extremo visou o avançado Nélson Oliveira e Leonel Olímpio, treinador-adjunto dos minhotos, na zona dos balneários.

Além de multado em 204 euros, Chiquinho foi suspenso por um jogo, falhando a receção ao Moreirense, no sábado (18h). Por sua vez, o Alverca vai pagar 510 euros por comportamento incorreto do público e 612 euros por inobservância de outros deveres, motivo que justificou ainda uma coima de 1785 euros ao Vitória de Guimarães.

Quanto a jogadores dos “Conquistadores”, Nélson Oliveira foi multado em 286 euros e Leonel Olímpio foi suspenso por 45 dias e multado em 1070 euros, devido a agressão.

No regresso a Portugal depois de representar Wolves, Stoke e Maiorca, Chiquinho leva um golo em cinco jogos pelo Alverca. Em Portugal, o avançado representou Famalicão, Estoril e Tondela, além de fazer formação pelo Sporting.