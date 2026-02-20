Custódio: «Ausências? São oportunidades que se abrem, aproveitem-nas»
Treinador do Alverca lança receção ao Santa Clara, no sábado, para a 23.ª jornada da Liga
Custódio Castro, treinador do Alverca, avisa para os perigos do Santa Clara, que defronta no sábado (15h30) para a 23.ª jornada da Liga, e diz que ausências na equipa são oportunidades para jogadores menos utilizados até aqui:
Análise ao Santa Clara
«Mudou de treinador e houve uma mudança de sistema e de alguns jogadores em janeiro, mas esperamos um Santa Clara forte. Se no início da época perguntássemos se eles estariam nesta situação, todos diríamos que não. Ninguém nos vai dar nada. Cabe-nos ter identidade e lutar pelos três pontos, ainda mais em nossa casa.»
Estratégia para o jogo
«Temos de trabalhar muito defensiva e ofensivamente para conquistarmos os três pontos. Esperamos também um apoio muito grande do público. É muito importante nestes jogos. A equipa precisa e tenho a certeza absoluta de que estaremos todos juntos na luta pelos três pontos.»
Lida com muitas baixas nesta fase
«São oportunidades que se abrem. Alguns ficam tristes por não jogarem o tempo que gostariam e quase vão bater à porta do treinador. Estão aí as oportunidades, aproveitem-nas. O Alverca será o somatório da mentalidade coletiva e dos que entrarem para tornarem a equipa mais forte.»
Ausências no Alverca
Nabil Touaizi e Bastien Meupiyou (castigados), Francisco Chissumba, Tomás Mendes, Stéphane Diarra e Sabit Abdulai (lesionados).