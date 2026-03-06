Custódio Castro anteviu a receção do Alverca (10.º) ao AVS (18.º) na 25.ª jornada da Liga, encontro agendado para sábado (15h30).

AVS é para levar a sério

«Podemos recordar como recuperaram com o Casa Pia, como se apresentaram frente ao Sporting na Taça ou, mais recentemente, os últimos três jogos, em que em dois não sofreram golos, venceram o Estoril (3-0) e também se apresentaram num bom nível com o Benfica.»

Depois do empate em Guimarães

«Queremos manter ambição e presença física, fazendo depois sobressair a qualidade dos jogadores e da equipa. Estamos com 27 pontos e queremos fazer 30 nesta jornada. Faltam 10 jogos, não vamos passar etapas.»