Custódio: «Casa Pia melhorou, foi a única equipa que ganhou ao FC Porto»
Treinador do Alverca elogiou o grupo às ordens de Álvaro Pacheco
Na antevisão à receção do Alverca (11.º) ao Casa Pia (16.º) na 29.ª jornada da Liga, no domingo (15h30), Custódio Castro apontou à vitória. Em conferência de imprensa, o treinador dos ribatejanos elogiou os comandados de Álvaro Pacheco.
Casa Pia moralizado
«É uma equipa que melhorou com a chegada de Álvaro Pacheco. Foi a única equipa que conseguiu ganhar ao FC Porto, por isso é uma equipa difícil, com jogadores experientes. Estamos concentrados nos nossos processos e estes três pontos são muito importantes. Vamos lutar muito por eles. Esperamos que o Alverca consiga estar mais forte do que o Casa Pia. Temos mais pontos em casa.»
Fator “casa”
«Olhando para os jogos em casa, finalizámos a primeira volta vencendo o Famalicão e iniciámos a segunda com um triunfo sobre o Moreirense e uma derrota com o Sporting. Concordo que não fizemos uma boa segunda parte com o Santa Clara, e o mesmo com o AVS, mas a equipa tem tido um bom rendimento em casa.»