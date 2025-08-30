Custódio Castro, treinador do Alverca, na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Benfica, no domingo (18h00), para a quarta jornada da Liga:

Poder ser o primeiro a marcar ao Benfica esta época

«Observámos todos os jogos do Benfica e esse é mais um desafio para nós. Espero que seja o primeiro jogo em que vão sofrer golos. É esse o nosso objetivo, fazer golos ao Benfica. Somos uma equipa competitiva e queremos lutar pelo jogo perante os nossos adeptos».

Mudanças para o jogo com o Benfica

«Temos uma forma de abordar os jogos, uma filosofia, e é dentro disso que vamos fazer. Temos completa noção das mais-valias do Benfica e da variabilidade que põe no jogo. Muito mais do que um sistema, importa a forma como olhamos para o jogo e enfrentamos o adversário. Sabemos a competência de que precisamos para este jogo».

“Revolução” no ano de regresso à Liga

«Trabalhamos sempre no máximo. Acreditamos nos jogadores e naquilo que estamos a fazer. Preparámos a equipa com foco no jogo com o Benfica. Como veem, tudo está em construção, até esta sala de conferências. Os balneários e tudo o que temos no estádio foi (construído) em contrarrelógio, mas estão com qualidade de Liga. É quase como a nossa preparação, passo a passo. Acreditamos no que está a ser feito no clube».