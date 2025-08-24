Custódio Castro, treinador do Alverca, admite que, apesar das duas derrotas na abertura da Liga, os ribatejanos estão confiantes em somar os primeiros pontos esta segunda-feira frente ao Estrela da Amadora.

Um novo desaire no Estádio José Gomes deixará o Alverca com o pior registo pontual nas primeiras três jornadas da Liga da história do clube, mas o técnico dos ribatejanos não baixa a guarda.

«Temos uma confiança muito grande nos jogadores e é essa a mensagem que tem sido passada à equipa. Não se conseguem objetivos à terceira jornada. Têm chegado novos jogadores a conta-gotas e até ao fim do mercado muita coisa pode acontecer. Queremos ser competitivos durante a temporada e no fim da época conseguir a manutenção», admitiu Custódio Castro na antevisão do jogo.

O treinador do Alverca admite que ainda podem existir entradas e saídas no plantel e criticou o facto de se jogarem quatro jornadas do campeonato com o mercado de transferências ainda aberto. «Não é benéfico para o futebol e deve ser repensado no futuro. Ninguém fica confortável, pois os jogadores muitas vezes têm de trocar de clube à última da hora e acabam por existir muitas mudanças nos últimos dias de mercado», comentou.

Nos últimos dois confrontos no principal escalão do futebol português, há mais de vinte anos, já na temporada de 2003/04, o Alverca conseguiu dois triunfos (3-0) sobre os tricolores.

Custódio Castro espera que esse seja um bom prenúncio, mas adianta que os ribatejanos terão de ter um rendimento elevado para conquistarem pontos no reduto do Estrela da Amadora.

«Teremos que ser uma equipa forte, competente em todos os momentos do jogo. Precisamos de ter um rendimento altíssimo para vencer este Estrela que acabou por perder com o Benfica, mas pelo que vi teve boas sensações no jogo», destacou ainda o líder dos ribatejanos.