Custódio Castro: «Temos de estar no nosso melhor para chegarmos aos 38 pontos»
Treinador do Alverca aponta ao objetivo da temporada
Treinador do Alverca aponta ao objetivo da temporada
Custódio Castro, treinador do Alverca, refere que a equipa tem de estar «no seu melhor» para levar a formação do Arouca de vencida, acrescentando que a formação ribatejana está a fazer, face às adversidades que enfrentou, uma temporada positiva. O encontrou da 31.ª jornada da Liga está marcado para sexta-feira, às 20h15.
Análise ao encontro
«Tivemos uma expulsão muito cedo (Sandro Lima), que condicionou a nossa exibição. Será um jogo difícil contra uma equipa que está num bom momento e que tem feito uma segunda volta muito boa, pois reforçou-se bem no mercado de janeiro. É o sétimo melhor ataque e também uma das piores defesas.»
Foco no objetivo
«Teremos de estar no nosso melhor. Chegarmos aos 38 pontos é o nosso grande objetivo para amanhã (sexta-feira). Queremos uma equipa ambiciosa a lutar pelos três pontos. Este é mais um desafio que queremos agarrar, por isso espero um Alverca igual a si próprio.»
Balanço da temporada
«Considero que estamos no bom caminho. Nesta altura, temos 35 pontos, valorizámos jogadores e fizemos vendas, mas o nosso foco é a manutenção e o nosso principal objetivo é vencermos o Arouca para chegarmos aos 38 pontos.»