Custódio Castro, treinador do Alverca, refere que a equipa tem de estar «no seu melhor» para levar a formação do Arouca de vencida, acrescentando que a formação ribatejana está a fazer, face às adversidades que enfrentou, uma temporada positiva. O encontrou da 31.ª jornada da Liga está marcado para sexta-feira, às 20h15.

Análise ao encontro

«Tivemos uma expulsão muito cedo (Sandro Lima), que condicionou a nossa exibição. Será um jogo difícil contra uma equipa que está num bom momento e que tem feito uma segunda volta muito boa, pois reforçou-se bem no mercado de janeiro. É o sétimo melhor ataque e também uma das piores defesas.»

Foco no objetivo

«Teremos de estar no nosso melhor. Chegarmos aos 38 pontos é o nosso grande objetivo para amanhã (sexta-feira). Queremos uma equipa ambiciosa a lutar pelos três pontos. Este é mais um desafio que queremos agarrar, por isso espero um Alverca igual a si próprio.»

Balanço da temporada

«Considero que estamos no bom caminho. Nesta altura, temos 35 pontos, valorizámos jogadores e fizemos vendas, mas o nosso foco é a manutenção e o nosso principal objetivo é vencermos o Arouca para chegarmos aos 38 pontos.»