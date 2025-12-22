Custódio Castro, treinador do Alverca, faz o rescaldo, na Sport TV, da derrota por 3-0 frente ao FC Porto, na 15.ª jornada da Liga:

Exibição positiva apesar da derrota

«Sabemos que o FC Porto é uma equipa forte, que cria muitas nuances em termos táticos. Sabíamos que tínhamos de defender e sofrer, mas também onde o FC Porto tem algumas fragilidades. Tentámos lutar pelos pontos. O equilíbrio foi claro na primeira parte, um pouco mais jogada no nosso meio-campo, em que não há muitas oportunidades e nós tivemos uma boa depois de termos sofrido o 1-0. Na segunda parte, o FC Porto teve mais bola e com os golos foi-se perdendo alguma energia. Estes jogos são difíceis, tentámos ser competitivos e penso que o fomos. 3-0 é um pouco exagerado, mas o FC Porto está num bom momento e é uma grande equipa.»

Tarefa difícil frente ao FC Porto

«É muito mérito da ideia do treinador. Tentámos tudo, com algumas nuances táticas. Sentiu-se o à-vontade e coragem para tentar jogar a frente. Difícil porque é o FC Porto, é uma equipa forte que ainda não perdeu para o campeonato. Mas sinto que os jogadores tiveram coragem de jogar, independentemente do que foi o resultado.»

Objetivos do Alverca na Liga

«A manutenção é o nosso propósito este ano, não fugimos disso. O acreditar no que podemos fazer, nos jogadores, é inegociável. Aconteça o que acontecer, o nosso grande objetivo é a manutenção. Estamos a falar de uma equipa construída do zero. Estamos a reconstruir um clube. As pessoas têm de estar atentas a esse tipo de situações. Se os jogadores dizem isso têm de ter consistência competitiva na Liga, porque todos os adversários são difíceis.»