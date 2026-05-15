Conforme noticiado pelo Maisfutebol em momento oportuno, Custódio Castro vai deixar o Alverca. Em conferência de imprensa, o treinador esclareceu os motivos da decisão. O Alverca (11.º) visita o Famalicão (5.º) no sábado (20h30), na última jornada da Liga.

Uma questão de princípios

«Há uma gratidão muito grande. Adorámos trabalhar no Alverca. Não existe interesse de outros clubes. Não vou falar dos motivos da saída, mas comuniquei-os à SAD. Fomos muito claros. Creio que devemos manter o respeito e a elevação, vejo as notícias que vão saindo e não aceito mentiras. Houve um pedido da minha parte, dadas algumas circunstâncias incompatíveis com os meus princípios.»

«Fiz tudo, quando se calhar ninguém acreditava na manutenção. Ia para casa a repetir, muitas das vezes sozinho, que íamos conseguir. Conseguimo-lo, também houve valorização dos ativos e ainda vamos ver o que irá acontecer no mercado que aí vêm.»

Famalicão para fechar

«O Famalicão tem um dos melhores planteis do campeonato e houve um grande trabalho do treinador. Está muito perto de confirmar a Europa e nós vamos tentar complicar, com um Alverca competitivo. Temos algumas limitações na equipa, mas todos têm aproveitado as oportunidades e esperamos lutar por um resultado positivo.»